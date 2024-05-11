В Харькове произошло два взрыва

В Харькове произошли взрывы, зафиксировано не менее двух "прилётов". Информацию украинских СМИ подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове прогремел взрыв. <...> В Харькове был слышен второй взрыв", — говорится в Telegram-канале украинского издания "Общественное".

Данные о последствиях взрывов не оглашались. На территории области продолжает звучать воздушная тревога.