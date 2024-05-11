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11 мая, 01:05

В Харькове произошло два взрыва

Глава администрации Синегубов сообщил о двух взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы, зафиксировано не менее двух "прилётов". Информацию украинских СМИ подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове прогремел взрыв. <...> В Харькове был слышен второй взрыв", — говорится в Telegram-канале украинского издания "Общественное".

Данные о последствиях взрывов не оглашались. На территории области продолжает звучать воздушная тревога.

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Напомним, что ранее в США объявили о начале наступления России на Харьков. По данным Белого дома, ВС РФ достигнут успехов на этом направлении в ближайшие недели.

Обложка ©

Unsplash / Jeff Kingma

Илья Пушкарев
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