В Харькове произошло два взрыва
Глава администрации Синегубов сообщил о двух взрывах в Харькове
В Харькове произошли взрывы, зафиксировано не менее двух "прилётов". Информацию украинских СМИ подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов.
"В Харькове прогремел взрыв. <...> В Харькове был слышен второй взрыв", — говорится в Telegram-канале украинского издания "Общественное".
Данные о последствиях взрывов не оглашались. На территории области продолжает звучать воздушная тревога.
Напомним, что ранее в США объявили о начале наступления России на Харьков. По данным Белого дома, ВС РФ достигнут успехов на этом направлении в ближайшие недели.
Unsplash / Jeff Kingma