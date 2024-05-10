Армия России ответила на обстрелы ВСУ массированным ударом

Армия России нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на территории Украины с 5 по 10 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами", — сказано в публикации.

Российские атаки достигли цели: повреждения получили объекты энергетики, предприятия ВПК и железнодорожного комплекса Незалежной. Кроме того, удары наносились по системам ПВО, складам с вооружениями и базам хранения ГСМ, производственным цехам, где также осуществлялся ремонт воздушных и надводных беспилотников, пунктам временного размещения националистических формирований и иностранных наёмников, а также местам скопления живой силы и техники военного назначения Вооружённых сил Украины на ж/д погрузочных станциях.