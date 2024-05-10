Армия России ответила на обстрелы ВСУ массированным ударом
ВС РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
Армия России нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на территории Украины с 5 по 10 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами", — сказано в публикации.
Российские атаки достигли цели: повреждения получили объекты энергетики, предприятия ВПК и железнодорожного комплекса Незалежной. Кроме того, удары наносились по системам ПВО, складам с вооружениями и базам хранения ГСМ, производственным цехам, где также осуществлялся ремонт воздушных и надводных беспилотников, пунктам временного размещения националистических формирований и иностранных наёмников, а также местам скопления живой силы и техники военного назначения Вооружённых сил Украины на ж/д погрузочных станциях.
Ранее в пророссийском подполье заявили об успешных ударах ВС РФ по позициям противника в Новопетровке Николаевской области. Кроме того, военнослужащим Армии России удалось нанести поражение путевой станции в Снигирёвке. Прозвучало два взрыва — в 3:00 и 3:20, затем в населённом пункте пропал свет. Местные жители сообщали, что звук прилётов раздался именно около путевой станции, где находятся цеха и ангары, использующиеся украинскими военными.
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