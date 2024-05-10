Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Новопетровке

Российские силы нанесли удар по расположению украинских сил в Новопетровке Николаевской области, а также поразили путевую станцию в Снигирёвке. Такие сведения РИА "Новости" предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Взрывы раздались около 3:00 и 3:20, после чего в Снигирёвке пропало электричество. По информации местных жителей, прогремело вблизи путевой станции, именно там расположены используемые ВСУ цехи и ангары.

Что касается Новопетровки, то там целью российских военных было расположение ВСУ. Лебедев сообщил, что на днях туда перевели около 400 украинских солдат.

"Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идёт проверка", — подчеркнул Лебедев.