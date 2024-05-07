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7 мая, 11:43

Российские военные ударили по свежим силам ВСУ под Черниговом

Подполье: ВС РФ ударили по свежим силам ВСУ в селе Гремяч Черниговской области

Российские бойцы ударили по свежим силам ВСУ в селе Гремяч Черниговской области. Об этом во вторник, 7 мая, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжёлая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

По словам Лебедева, звуки сильных взрывов слышали в нескольких километрах от населённого пункта. При этом по Новгород-Северску ВС РФ ударили четырежды. Сейчас в городе укомплектовываются разбитые подразделения Вооружённых сил Украины, а на ротацию приходят новые военнослужащие.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные успешно продвигаются на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. В телеграммах воинской части и соединениям он обратился к 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде, подразделения которой вели боевые действия на Черниговском направлении.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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