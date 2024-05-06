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6 мая, 01:33

Шойгу: Российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении

Министр обороны Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр обороны Сергей Шойгу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, отметил глава Министерства обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, министр обратился к 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде, подразделения которой ранее вели боевые действия на Черниговском направлении, участвовали в освобождении Лисичанска, действовали в Авдеевке. Три военнослужащих соединения за проявленный героизм удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 10 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

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"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд, стойко и мужественно решаете боевые задачи на Красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населённый пункт Бердычи", — приводит пресс-служба ведомства слова Шойгу.

Также министр отметил 433-й мотострелковый Краснознамённый полк имени Донского казачества, который успешно выполняет боевые задачи на самых сложных участках. Сегодня военнослужащие активно продвигаются на Красноармейском направлении. Показав пример стойкости и упорства, они освободили населённый пункт Очеретино. За проявленное мужество более 1300 военнослужащих удостоены госнаград и ведомственных знаков отличия.

С освобождением населённого пункта Очеретино (ДНР) Сергей Шойгу поздравил и 35-ю гвардейскую Волгоградско-Киевскую ордена Ленина Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова II степени отдельную мотострелковую бригаду. Её подразделения сражались на Краснолиманском и Авдеевском направлениях, в боях за освобождение Сватова и Белогоровки и везде демонстрировали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, отметило Минобороны. Трое военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 тысяч человек отмечены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и обеспечивать её безопасность.

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Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лично прикрепил на грудь медали "Золотая Звезда" Героя России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Также он вручил "Золотую Звезду" за освобождение Авдеевки генералу Андрею Мордвичёву, поблагодарив за образцовое выполнение задач, и пожелал дальнейших успехов на службе.

Лариса Сафронова
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