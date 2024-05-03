Российские военные перекрыли канал снабжения ВСУ, уничтожив мост через Мокрые Ялы
Рогов сообщил об уничтожении моста через Мокрые Ялы, по которому снабжали ВСУ
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Российская фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 3 мая, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он выразил надежду, что теперь интенсивность обстрелов наших позиций должна резко сократиться, а враг в полной мере обязан ощутить сбой в поставках боеприпасов, живой силы и техники.
"Удар нанесён высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на Времевском направлении в сторону села Урожайное", — цитирует Рогова РИА "Новости".
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на фронте. По его словам, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но им приходится бросать свои позиции и отступать под натиском российских войск.