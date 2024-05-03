Российские военные перекрыли канал снабжения ВСУ, уничтожив мост через Мокрые Ялы

Российская фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 3 мая, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он выразил надежду, что теперь интенсивность обстрелов наших позиций должна резко сократиться, а враг в полной мере обязан ощутить сбой в поставках боеприпасов, живой силы и техники.