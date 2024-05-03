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3 мая, 10:24

Шойгу заявил, что российские войска взламывают систему опорных пунктов ВСУ

Группировки ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск.

"Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения", — указал Шойгу.

Министр обороны добавил, что украинские бойцы пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако им приходится бросать свои позиции и отступать под натиском российских войск.

Назван размер территории, которую ВС РФ освободили с начала года
Назван размер территории, которую ВС РФ освободили с начала года

А ранее Шойгу сообщил, что Армия России владеет инициативой по всей линии фронта. По словам министра обороны, российские войска после освобождения трёх населённых пунктов в ДНР вытесняют ВСУ и не дают им закрепиться на рубежах. При этом потери украинских вооружённых сил растут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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