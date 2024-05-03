Шойгу заявил, что российские войска взламывают систему опорных пунктов ВСУ

Группировки ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск.

"Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения", — указал Шойгу.

Министр обороны добавил, что украинские бойцы пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако им приходится бросать свои позиции и отступать под натиском российских войск.