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Регион
3 мая, 10:00

Назван размер территории, которую ВС РФ освободили с начала года

Шойгу: ВС РФ взяли под контроль уже 547 кв. км на территории новых регионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российская армия с начала года взяла под контроль уже 547 кв. километров в новых регионах нашей страны. Об этом заявил в пятницу, 3 мая, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ.

"С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", проинформировал он.

Шойгу добавил, что российские военные продолжат освобождать российские территории от неонацистов, пока киевский режим, по сути, бросает на убой не желающих воевать украинцев. Такое бесчеловечное отношение к своему населению, по мнению министра, свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами с очевидной целью — чтобы и дальше получать от них военную и финансовую помощь.

"Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", — сказал министр обороны.

Шойгу заявил, что группировки войск выполняют задачи в соответствии с планом СВО
Шойгу заявил, что группировки войск выполняют задачи в соответствии с планом СВО

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе выполнения задач специальной военной операции ударили по ангару для легкомоторных ударных беспилотников ВСУ. Также средствами противовоздушной обороны РФ удалось сбить десять украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Марина Калегина
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