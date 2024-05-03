Российская армия с начала года взяла под контроль уже 547 кв. километров в новых регионах нашей страны. Об этом заявил в пятницу, 3 мая, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ.

"С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", — проинформировал он.

Шойгу добавил, что российские военные продолжат освобождать российские территории от неонацистов, пока киевский режим, по сути, бросает на убой не желающих воевать украинцев. Такое бесчеловечное отношение к своему населению, по мнению министра, свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами с очевидной целью — чтобы и дальше получать от них военную и финансовую помощь.

"Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", — сказал министр обороны.