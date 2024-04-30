Российские военные поразили ангар для легкомоторных ударных беспилотников ВСУ
Российские военнослужащие за сутки в ходе выполнения задач специальной военной операции ударили по ангару для легкомоторных ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах", — говорится в сообщении.
Кроме того, за это время средствами противовоздушной обороны удалось сбить десять украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы "Hammer".
Кстати, это уже не первые сбитые снаряды ATACMS, переданные ВСУ их верным союзником — американской стороной. На днях в российском оборонном ведомстве сообщалось, что наши бойцы поразили ещё пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Также под удар попали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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