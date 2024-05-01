Шойгу заявил, что группировки войск выполняют задачи в соответствии с планом СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что группировки ВС России продолжают выполнение задач в соответствии с планом СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр обороны Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Там отметили, что министр обороны провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника.
"В ходе совещания министр обороны РФ отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Также Шойгу указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок российским войскам вооружения, военной техники и средств поражения. Он отметил, что центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа, заключены госконтракты с предприятиями промышленности. Также глава МО РФ поручил принять меры для сокращения сроков ремонта военной техники, увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих в зоне боевых действий и тыловых районах.
Кроме того, Шойгу представили модернизированное для борьбы с БПЛА противника вооружение, в том числе пулемёт и снаряды для дронов. Также министру продемонстрировали оружие для повышения защищённости личного состава от FPV-дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе выполнения задач специальной военной операции ударили по ангару для легкомоторных ударных беспилотников ВСУ. Также средствами противовоздушной обороны РФ удалось сбить десять украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.