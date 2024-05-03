Шойгу раскрыл ошеломительные потери ВСУ с начала года

Общие потери ВСУ в 2024 году составили более 111 тысяч человек и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники", — сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

При этом в апреле потери ВСУ выросли до тысячи военных в сутки. По словам Шойгу, привело к этому требование Запада любой ценой сдержать наступление российских войск.

"Соединённые Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск", — заявил Шойгу, добавив, что из-за этого потери ВСУ в апреле выросли до тысячи военнослужащих ежесуточно.