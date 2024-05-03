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3 мая, 10:00

Шойгу раскрыл ошеломительные потери ВСУ с начала года

Шойгу: С начала 2024 года общие потери ВСУ составили более 111 тысяч человек

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Общие потери ВСУ в 2024 году составили более 111 тысяч человек и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники", — сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

При этом в апреле потери ВСУ выросли до тысячи военных в сутки. По словам Шойгу, привело к этому требование Запада любой ценой сдержать наступление российских войск.

"Соединённые Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск", — заявил Шойгу, добавив, что из-за этого потери ВСУ в апреле выросли до тысячи военнослужащих ежесуточно.

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23 апреля Шойгу заявил, что РФ уничтожила 22 тысячи БПЛА, 592 самолёта и 270 вертолётов ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Также российские военные ликвидировали порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS — 3549 и "Вампир" — 361.

Никита Никонов
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