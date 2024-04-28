В США отказались покрывать ложь Зеленского о числе погибших солдат ВСУ
Washington Post: Зеленский мог значительно занизить потери ВСУ
Потери ВСУ, которые в феврале озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский, могут значительно отличаться от реальных в меньшую сторону. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного собеседника из числа украинских законодателей.
По его словам, власти Штатов, в конце концов выделившие пакет средств на военную поддержку Киева, собираются заняться и другими проблемами, в числе которых и мобилизация на Украине. Как заявил неназванный американский чиновник, Вашингтон осознаёт деликатность темы нехватки личного состава в ВСУ, но считает, что киевский режим должен изыскать способ "мобилизовать новые силы и вдохновить граждан Незалежной отправиться на фронт".
Украинский собеседник издания подчеркнул, что Зеленский намеренно и "значительно" преуменьшил фактические потери ВСУ, назвав число в 31 тысячу убитых бойцов. Вероятнее всего, украинские власти приняли решение скрывать данные об огромных потерях из опасения, что эта информация может обострить ситуацию с мобилизацией и набором личного состава в украинскую армию, где и так сложилась очень тяжёлая ситуация.
Напомним, 25 февраля Зеленский впервые озвучил официальные данные о потерях среди Вооружённых сил Украины. По его словам, украинская армия потеряла 31 тысячу военнослужащих погибшими за всё время проведения специальной военной операции. Разумеется, такая версия вызвала недоумение даже в украинских соцсетях, где указали на массовые захоронения военных в разных городах страны, при взгляде на которые у людей напрашивается очевидный вывод — Зеленский лжёт. А 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.
ТАСС / Zuma