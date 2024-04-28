Потери ВСУ, которые в феврале озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский, могут значительно отличаться от реальных в меньшую сторону. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного собеседника из числа украинских законодателей.

По его словам, власти Штатов, в конце концов выделившие пакет средств на военную поддержку Киева, собираются заняться и другими проблемами, в числе которых и мобилизация на Украине. Как заявил неназванный американский чиновник, Вашингтон осознаёт деликатность темы нехватки личного состава в ВСУ, но считает, что киевский режим должен изыскать способ "мобилизовать новые силы и вдохновить граждан Незалежной отправиться на фронт".

Украинский собеседник издания подчеркнул, что Зеленский намеренно и "значительно" преуменьшил фактические потери ВСУ, назвав число в 31 тысячу убитых бойцов. Вероятнее всего, украинские власти приняли решение скрывать данные об огромных потерях из опасения, что эта информация может обострить ситуацию с мобилизацией и набором личного состава в украинскую армию, где и так сложилась очень тяжёлая ситуация.