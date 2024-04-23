Попытка атаки под Константиновкой обернулась для ВСУ огромными потерями

В зоне ответственности Южной группировки российских войск ВСУ потеряли до 500 военнослужащих и три танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли удар по живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад украинской армии. В Минобороны подчеркнули, что продвинуться удалось в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое ДНР.