Попытка атаки под Константиновкой обернулась для ВСУ огромными потерями
ВСУ лишились до 500 бойцов в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ
В зоне ответственности Южной группировки российских войск ВСУ потеряли до 500 военнослужащих и три танка. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли удар по живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад украинской армии. В Минобороны подчеркнули, что продвинуться удалось в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое ДНР.
Ранее Life.ru сообщал, что общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, группировки российских войск владеют инициативой по всему фронту и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.
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