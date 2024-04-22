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22 апреля, 10:24

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Подразделения российской Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 22 апреля.

По данным военкоров, со взятием Новомихайловки открылся фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские войска проводят зачистку домов на окраине посёлка, обезвреживают мины и закрепляются на взятых рубежах.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что десантному подразделению из Бурятии удалось занять опорник ВСУ на подступах к Часову Яру, захватив при этом в плен четверых украинских бойцов. Штурмовая операция осуществлялась с привлечением БМД-2 и танков Т-80, сперва были вскрыты и подавлены огневые точки вместе с позициями миномётов и гранатомётов, после чего десантники пошли на приступ и зачистили опорный пункт от сил противника.

Марина Калегина
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