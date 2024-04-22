Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Подразделения российской Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение по переднему краю. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 22 апреля.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что десантному подразделению из Бурятии удалось занять опорник ВСУ на подступах к Часову Яру, захватив при этом в плен четверых украинских бойцов. Штурмовая операция осуществлялась с привлечением БМД-2 и танков Т-80, сперва были вскрыты и подавлены огневые точки вместе с позициями миномётов и гранатомётов, после чего десантники пошли на приступ и зачистили опорный пункт от сил противника.