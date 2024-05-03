Американцы спрогнозировали новые успехи Российской армии в СВО перед Днём Победы
NYT: США ожидают, что РФ достигнет новых успехов на Украине перед Днём Победы
В Вашингтоне прогнозируют, что ВС РФ достигнут новых успехов в зоне специальной военной операции (СВО) перед Днём Победы, 9 мая. Как утверждает The New York Times, Армия России в этот момент продвинется на востоке и юго-востоке Украины.
"Согласно конфиденциальной военной оценке США, которая была проведена на этой неделе, РФ продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 Мая, Дня Победы", — сообщает американская газета, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников США.
При этом, говоря о дальнейшем ходе боевых действий, он выразил мнение, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) "не развалятся полностью" даже при сильном дефиците боеприпасов. Также, по словам американских аналитиков, даже при новой западной поддержке у Киева получится стабилизировать ситуацию на линии фронта не раньше лета, в худшем сценарии — ближе к концу года.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на фронте. По его словам, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но им приходится бросать свои позиции и отступать под натиском российских войск.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ