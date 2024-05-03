Американцы спрогнозировали новые успехи Российской армии в СВО перед Днём Победы

В Вашингтоне прогнозируют, что ВС РФ достигнут новых успехов в зоне специальной военной операции (СВО) перед Днём Победы, 9 мая. Как утверждает The New York Times, Армия России в этот момент продвинется на востоке и юго-востоке Украины.

"Согласно конфиденциальной военной оценке США, которая была проведена на этой неделе, РФ продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке в преддверии 9 Мая, Дня Победы", — сообщает американская газета, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников США.

При этом, говоря о дальнейшем ходе боевых действий, он выразил мнение, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) "не развалятся полностью" даже при сильном дефиците боеприпасов. Также, по словам американских аналитиков, даже при новой западной поддержке у Киева получится стабилизировать ситуацию на линии фронта не раньше лета, в худшем сценарии — ближе к концу года.