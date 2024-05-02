Американская разведка назвала два направления СВО, где Россия совершит тактический прорыв
Глава разведки США Хейнс: ВС РФ готовы к прорыву под Донецком и Харьковом
У ВС РФ есть потенциал для тактического прорыва на Донецком и Харьковском направлениях. Такое мнение насчёт дальнейшего хода специальной военной операции (СВО) выразила глава американской нацразведки Эврил Хейнс.
"РФ добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — отметила она во время слушаний в комитете Сената в четверг, 2 мая.
Хейнс добавила, что американская разведка не делает прогнозов насчёт сроков завершения конфликта и не ожидает разрешения ситуации в ближайшее время.
Ранее бывший американский разведчик предположил, что отступление ВСУ может стать масштабным. По его словам, заявление украинского главкома об отходе на новые рубежи означает ужасающее ухудшение положения Украины.
VK / Минобороны России