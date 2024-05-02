Американская разведка назвала два направления СВО, где Россия совершит тактический прорыв

У ВС РФ есть потенциал для тактического прорыва на Донецком и Харьковском направлениях. Такое мнение насчёт дальнейшего хода специальной военной операции (СВО) выразила глава американской нацразведки Эврил Хейнс.

"РФ добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — отметила она во время слушаний в комитете Сената в четверг, 2 мая.