В Германии не сомневаются, что русские вот-вот войдут в Часов Яр

Взятие российскими военными Часова Яра — это лишь вопрос времени. В этом уверен немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. По его словам, ВС РФ применили в этом месте тактику двойного удара, одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере. Тот же способ пришёл на помощь российским подразделениям при освобождении Авдеевки и Артёмовска.

"То, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — заявил Рёпке польскому изданию Interia.