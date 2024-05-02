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2 мая, 08:40

В Германии не сомневаются, что русские вот-вот войдут в Часов Яр

Немецкий журналист Рёпке назвал "вопросом времени", когда ВС РФ возьмут Часов Яр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Взятие российскими военными Часова Яра — это лишь вопрос времени. В этом уверен немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. По его словам, ВС РФ применили в этом месте тактику двойного удара, одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере. Тот же способ пришёл на помощь российским подразделениям при освобождении Авдеевки и Артёмовска.

"То, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени", — заявил Рёпке польскому изданию Interia.

Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр
Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр

Напомним, что бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. Российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, бои идут в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта.

Марина Калегина
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