Отступление ВСУ может стать очень масштабным, считает Риттер

Отступление ВСУ на ряде участков фронта, о котором сообщил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, может стать стратегическим. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением... Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положения Украины", — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По мнению Риттера, признание Сырского говорит о том, что ВСУ больше не могут поддерживать оборону и им не хватает сил. Причём потенциальное отступление рискует стать настолько масштабным, что позволит ВС РФ освободить весь Донбасс.