Войсковая группировка "Запад" ВС РФ улучшила положение по переднему краю в зоне проведения специальной военной операции и нанесла поражение личному составу и технике ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации военного ведомства.

В министерстве добавили, что российские войска успешно отразили шесть атак штурмгрупп 77-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и 1-й бригады национальной гвардии у населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. Потери противника составили до 305 бойцов, кроме того, ВСУ лишились двух бронетранспортёров.