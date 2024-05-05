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5 мая, 11:07

ВСУ уступили позиции группировке "Запад" ВС РФ, потеряв более 300 бойцов и два БТР

Минобороны: Группировка "Запад" ВС РФ улучшила положение по переднему краю

Войсковая группировка "Запад" ВС РФ улучшила положение по переднему краю в зоне проведения специальной военной операции и нанесла поражение личному составу и технике ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой Народной Республики", сказано в публикации военного ведомства.

В министерстве добавили, что российские войска успешно отразили шесть атак штурмгрупп 77-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и 1-й бригады национальной гвардии у населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. Потери противника составили до 305 бойцов, кроме того, ВСУ лишились двух бронетранспортёров.

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Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России взяла под полный контроль посёлок Очеретино в ДНР, улучшив позиции на этом направлении. Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям 24-й и 1150-й механизированных бригад противника около посёлков Архангельское и Новгородское в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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