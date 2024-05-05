Российские военные освободили Очеретино в ДНР Минобороны РФ сообщило о полном освобождении посёлка Очеретино в ДНР 5 мая, 10:24 ВС РФ освободили Очеретино в ДНР. Обложка © пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска полностью взяли под свой контроль посёлок Очеретино Донецкой Народной Республики, тем самым улучшив своё тактическое положение на данном направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Очеретино ДНР", — говорится в заявлении.

Также военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи посёлков Архангельское и Новгородское в ДНР.

Ранее сообщалось, что артиллерийские расчёты десантников из Тульской области уничтожили украинских миномётчиков на Северском направлении, которые не давали нашим штурмовикам приблизиться к вражеским позициям у Раздоловки.

Авторы Татьяна Миссуми