Российские военные освободили Очеретино в ДНР
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении посёлка Очеретино в ДНР
ВС РФ освободили Очеретино в ДНР. Обложка © пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска полностью взяли под свой контроль посёлок Очеретино Донецкой Народной Республики, тем самым улучшив своё тактическое положение на данном направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Очеретино ДНР", — говорится в заявлении.
Также военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи посёлков Архангельское и Новгородское в ДНР.
Ранее сообщалось, что артиллерийские расчёты десантников из Тульской области уничтожили украинских миномётчиков на Северском направлении, которые не давали нашим штурмовикам приблизиться к вражеским позициям у Раздоловки.