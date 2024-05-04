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4 мая, 13:50

"Били, бьём и будем бить": Уничтожение очередного Abrams в зоне СВО сняли с высоты птичьего полёта

Минобороны РФ показало уничтожение танка M1 Abrams и БМП Bradley

Российские военные уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП "Брэдли" в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Видео с моментом уничтожения танка M1 Abrams и БМП "Брэдли". Видео © Telegram / Минобороны

"Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП "Брэдли" в зоне проведения СВО", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что прославленный американский танк поразил высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь".

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Накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили в зоне СВО очередной танк Abrams американского производства. Кроме того, до этого на Авдеевском направлении бойцы впервые отбуксировали с поля боя "Гордость Америки". Кстати, этот танк можно увидеть на выставке трофейного вооружения в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Обложка ©

Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
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