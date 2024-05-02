Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом

Минобороны России показало видео уничтожения пусковой установки немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который ВСУ использовали в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Видео уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе населённого пункта Островерховка Харьковской области", — говорится в описании к ролику.

На кадрах видно кабину боевого управления и пусковую установку ЗРК в момент попадания ракеты в цель. В результате они были уничтожены, также зафиксированы детонация боекомплекта и возгорание склада на месте дислокации ВСУ.