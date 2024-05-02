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2 мая, 17:42

Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом

Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК IRIS-T под Харьковом

Минобороны России показало видео уничтожения пусковой установки немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который ВСУ использовали в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Видео уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе населённого пункта Островерховка Харьковской области", — говорится в описании к ролику.

На кадрах видно кабину боевого управления и пусковую установку ЗРК в момент попадания ракеты в цель. В результате они были уничтожены, также зафиксированы детонация боекомплекта и возгорание склада на месте дислокации ВСУ.

ЗРК IRIS-T — немецкая система противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны ФРГ утверждают, что эта установка является самой современной зенитной системой, она состоит из трёх транспортных средств: пусковой установки на военном грузовике, вмещающей восемь ракет, радиолокационной машины и машины наведения. Как заявляют в Германии, ЗРК IRIS-T способен поражать цели на расстоянии до 40 километров. Прошлой осенью сообщалось, что Берлин планирует передать Киеву 12 таких комплексов до 2025 года.

А ранее Минобороны показало видео уничтожения двух американских машин РСЗО HIMARS в зоне СВО. Вместе с ними также были уничтожены цех по производству ракет и боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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