"Сдаёт деревню за деревней": В Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте

"Некоторые говорят, что ничего страшного, фронт ещё не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и Генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он на своём YouТube-канале.