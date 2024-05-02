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2 мая, 15:13

"Сдаёт деревню за деревней": В Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте

Соскин обвинил главкома ВСУ Сырского в обрушении украинского фронта

Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Украинский фронт рушится, ведь главком ВСУ Александр Сырский сдаёт населённые пункты один за другим. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Некоторые говорят, что ничего страшного, фронт ещё не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и Генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он на своём YouТube-канале.

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Соскин призвал пойти на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации на Украине. Он также указал, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт. По словам Соскина, тот не справился с возложенной на него украинцами задачей по обеспечению мира.

Недавно Соскин давал прогнозы на будущие тенденции в зоне СВО. Гражданам Украины необходимо быть готовыми к тому, что войска ВС России прорвут фронт, заявлял он. Кстати, сам главком ВСУ Александр Сырский ранее не стал отрицать тактические успехи Армии России, атакующей по всей линии боевого соприкосновения.

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Мирон Сидоров
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