"Начнётся массовая паника": Украинцев призвали готовиться к важному событию на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцам стоит подготовиться к прорыву фронта ВС РФ
Гражданам Украины необходимо быть готовыми к тому, что войска ВС России прорвут фронт. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной, Леонида Кучмы, Олег Соскин.
"Российские войска продолжают наступать, у [главкома ВСУ Александра] Сырского и нового Генштаба ничего не получается. Всё хуже, хуже и хуже. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что Российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнётся массовая паника. Поэтому готовьтесь", — подчеркнул экс-советник Кучмы на своём ютуб-канале.
Соскин добавил, что украинские пограничники практически не защищают границу на востоке. Вместо этого они занимаются поиском беззащитных людей, которые пытаются выехать за границу. Экс-советник Кучмы напомнил слова Владимира Зеленского, который сказал, что так выглядят европейская "свобода и демократия".
Также он высказал предположение, что натиск российских войск на передовой будет сопровождаться сильными ударами по объектам военной инфраструктуры Незалежной. По словам Соскина, это будет колоссальный удар.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска успешно атакуют по всей линии фронта и добились существенного тактического перевеса в расстановке сил. По его словам, самыми сложными направлениями стали Покровское и Кураховское, где ВСУ отступили на "новые рубежи". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что украинская армия больше не может поддерживать оборону — ей не хватает сил. Эксперты считают, что к кризису ВСУ привело освобождение Россией Авдеевки.
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