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1 мая, 15:02

"Начнётся массовая паника": Украинцев призвали готовиться к важному событию на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцам стоит подготовиться к прорыву фронта ВС РФ

Гражданам Украины необходимо быть готовыми к тому, что войска ВС России прорвут фронт. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной, Леонида Кучмы, Олег Соскин.

"Российские войска продолжают наступать, у [главкома ВСУ Александра] Сырского и нового Генштаба ничего не получается. Всё хуже, хуже и хуже. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что Российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнётся массовая паника. Поэтому готовьтесь", — подчеркнул экс-советник Кучмы на своём ютуб-канале.

Соскин добавил, что украинские пограничники практически не защищают границу на востоке. Вместо этого они занимаются поиском беззащитных людей, которые пытаются выехать за границу. Экс-советник Кучмы напомнил слова Владимира Зеленского, который сказал, что так выглядят европейская "свобода и демократия".

Также он высказал предположение, что натиск российских войск на передовой будет сопровождаться сильными ударами по объектам военной инфраструктуры Незалежной. По словам Соскина, это будет колоссальный удар.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска успешно атакуют по всей линии фронта и добились существенного тактического перевеса в расстановке сил. По его словам, самыми сложными направлениями стали Покровское и Кураховское, где ВСУ отступили на "новые рубежи". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что украинская армия больше не может поддерживать оборону — ей не хватает сил. Эксперты считают, что к кризису ВСУ привело освобождение Россией Авдеевки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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