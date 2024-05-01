"Начнётся массовая паника": Украинцев призвали готовиться к важному событию на фронте

Гражданам Украины необходимо быть готовыми к тому, что войска ВС России прорвут фронт. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной, Леонида Кучмы, Олег Соскин.

"Российские войска продолжают наступать, у [главкома ВСУ Александра] Сырского и нового Генштаба ничего не получается. Всё хуже, хуже и хуже. Из западного оружия что-то пришло, что-то не пришло, но мы видим, что Российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнётся массовая паника. Поэтому готовьтесь", — подчеркнул экс-советник Кучмы на своём ютуб-канале.

Соскин добавил, что украинские пограничники практически не защищают границу на востоке. Вместо этого они занимаются поиском беззащитных людей, которые пытаются выехать за границу. Экс-советник Кучмы напомнил слова Владимира Зеленского, который сказал, что так выглядят европейская "свобода и демократия".