"Не остановят российское наступление": Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Генерал Питарч: Киев не остановит ВС РФ даже после получения западной помощи
Западная поддержка, в том числе от США, никак не сможет помочь Украине и не изменит ход конфликта. Об этом написал отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч в статье для газеты АВС.
"Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск... Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление", — сообщается в публикации.
По словам генерала, помощь, безусловно, расширит возможности ВСУ, но вряд ли позволит им перейти в наступление.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВС РФ успешно атакуют по всей линии фронта и добились существенного тактического перевеса в расстановке сил. Как он отметил, самыми сложными направлениями стали Покровское и Кураховское, где украинские войска отступили на "новые рубежи". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер полагает: признание Сырского говорит о том, что ВСУ больше не могут поддерживать оборону и им не хватает сил.
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