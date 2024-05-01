"Не остановят российское наступление": Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Западная поддержка, в том числе от США, никак не сможет помочь Украине и не изменит ход конфликта. Об этом написал отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч в статье для газеты АВС.

"Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск... Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление", — сообщается в публикации.