Прорыв ВС России: В Германии забили тревогу из-за мощного удара РФ
SZ: ВС России прорвали оборону ВСУ в Донбассе
Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Армия России прорвала оборону украинских войск в Донбассе. Это видно даже на карте, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — сообщается в публикации.
Также в материале подчёркивается, что ранее справедливо высказывались опасения о том, что Россия нанесёт удар до поступления на Украину западной помощи.
"В любом случае прорыв — а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так — является проблемой для украинской армии", — указано в статье.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВС РФ успешно атакуют по всей линии фронта и добились существенного тактического перевеса в расстановке сил. По его словам, самыми сложными направлениями стали Покровское и Кураховское, где украинские войска отступили на "новые рубежи". По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, признание Сырского говорит о том, что ВСУ больше не могут поддерживать оборону и им не хватает сил.