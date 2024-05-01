Прорыв ВС России: В Германии забили тревогу из-за мощного удара РФ

Армия России прорвала оборону украинских войск в Донбассе. Это видно даже на карте, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — сообщается в публикации.

Также в материале подчёркивается, что ранее справедливо высказывались опасения о том, что Россия нанесёт удар до поступления на Украину западной помощи.