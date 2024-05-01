Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 09:15

Прорыв ВС России: В Германии забили тревогу из-за мощного удара РФ

SZ: ВС России прорвали оборону ВСУ в Донбассе

Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Армия России прорвала оборону украинских войск в Донбассе. Это видно даже на карте, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — сообщается в публикации.

Также в материале подчёркивается, что ранее справедливо высказывались опасения о том, что Россия нанесёт удар до поступления на Украину западной помощи.

"В любом случае прорыв — а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так — является проблемой для украинской армии", указано в статье.

Боррель заверил, что европейцы никогда "не пойдут умирать за Донбасс"
Боррель заверил, что европейцы никогда "не пойдут умирать за Донбасс"

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВС РФ успешно атакуют по всей линии фронта и добились существенного тактического перевеса в расстановке сил. По его словам, самыми сложными направлениями стали Покровское и Кураховское, где украинские войска отступили на "новые рубежи". По мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, признание Сырского говорит о том, что ВСУ больше не могут поддерживать оборону и им не хватает сил.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров