Боррель заверил, что европейцы никогда "не пойдут умирать за Донбасс" 28 апреля, 16:45 Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / ЕРА

Жители Европы не будут погибать за Донбасс, но должны постоянно снабжать Украину оружием, чтобы она могла продолжить своё сопротивление на поле боя. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется", — подчеркнул он.

Боррель признал, что европейцы всё чаще стали задаваться вопросом, сколько ещё им придётся поддерживать Киев. По его словам, ЕС будет помогать Украине так долго, как это потребуется, чтобы не допустить победы России.

Ранее руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Украины отчаянно просят Евросоюз срочно выделить семь батарей систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Политик считает, что ЕС должен нарастить свои финансовые возможности для производства оружия, и допустил, что для этого придётся брать займы.

Авторы Татьяна Миссуми