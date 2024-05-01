Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Некоторые поставщики не хотят заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений. Это следует из отчёта Счётной палаты США (GAO).

"Должностные лица Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с проблемами... Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами", — говорится в документе.