Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Некоторые поставщики отказались работать с Пентагоном по помощи Украине
Американская военная помощь для Украины. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Некоторые поставщики не хотят заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений. Это следует из отчёта Счётной палаты США (GAO).
"Должностные лица Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с проблемами... Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами", — говорится в документе.
Также Минобороны выявило множественные проблемы с цепочками поставок. Речь идёт о давних проблемах, которые усугубили пандемия ковида и возросшие запросы Киева. Долгое ожидание поставок деталей и сырья также сказывается на многих программах вооружений.
Ранее, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении очередного пакета военной помощи Украине. В него войдут в том числе боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехника. Однако, как выяснили СМИ, поставки начались тайно и ещё до принятия документа.