Военный эксперт раскрыл, куда Украина потратит 60 миллиардов от США

Из 60 миллиардов долларов, которые США выделили на военную помощь Украине, 13 пойдут на боеприпасы, а 14 — на оборону. Об этом рассказал военный эксперт и политолог Дмитрий Абзалов в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Военный эксперт рассказал, куда Украина потратит 60 миллиардов от США. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"На боеприпасы пойдёт 13 миллиардов, на оборонные вооружения — 14 миллиардов, 8,7 миллиарда будут предоставлены в виде кредита, который сможет простить следующий президент только после ноября. Почему это сделано? Потому что это может быть Трамп, например, который может не простить. Значительная часть финансирования перейдёт границу. Уже перешла границу, значительная часть вооружений уже в Польше", — рассказал Абзалов.

Он подчеркнул, что на Украину уже идёт техника, так как произведённое вооружение не напрямую поступает на фронт, а замещает то, что было на складах. По его словам, новые припасы придут ВСУ уже к середине мая, поэтому в это время ожидается серьёзная эскалация конфликта. Это большая проблема для украинской армии, отметил политолог, потому что соотношение на отдельных направлениях составляет 1 и 10, 1 и 3, 1 и 5 в зависимости от интенсивности военных действий. Например, на Запорожском направлении одна интенсивность, а в районе Часова Яра она существенно больше.

"Там 13 миллиардов, соответственно, это боеприпасы. 4 миллиарда — это вооружение непосредственно. Ещё 8 в экономику, 7 — на военные операции. То есть, скорее всего, на них будет вооружаться часть мобилизованных, которые сейчас как бы агрегируются с учётом того, что они будут с внешнего периметра, из ЕС. Поэтому это достаточно большие денежные средства", — объяснил Абзалов.

Он отметил, что после получения новых поставок Украина начнёт наступать. Однако, с другой стороны, по словам эксперта, киевская сторона будет пытаться максимально замедлить процесс.