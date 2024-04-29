Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 20:07

Белый дом: Украина уже начала получать военную помощь из нового пакета США

Соединённые Штаты уже приступили к снабжению Украины вооружением, предусмотренным новым пакетом военной помощи. Об этом в рамках очередного брифинга 29 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эта [военная] помощь поступает на Украину", — ответила представитель администрации.

Также Жан-Пьер коротко охарактеризовала ситуацию на фронте, признав, что инициатива полностью принадлежит российским войскам. ВСУ же лишь теряют позиции, заключила пресс-секретарь.

Минобороны КНДР предрекло США разгром на Украине даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ
Минобороны КНДР предрекло США разгром на Украине даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ

Президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи 24 апреля. До этого инициатива получила одобрение в Конгрессе. При этом поставки некоторого оружия Вашингтон начал тайно осуществлять до принятия документа.

Обложка ©

U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров