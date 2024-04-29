Белый дом: Украина уже начала получать военную помощь из нового пакета США
Соединённые Штаты уже приступили к снабжению Украины вооружением, предусмотренным новым пакетом военной помощи. Об этом в рамках очередного брифинга 29 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Эта [военная] помощь поступает на Украину", — ответила представитель администрации.
Также Жан-Пьер коротко охарактеризовала ситуацию на фронте, признав, что инициатива полностью принадлежит российским войскам. ВСУ же лишь теряют позиции, заключила пресс-секретарь.
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