Минобороны КНДР предрекло США разгром на Украине даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ

США на Украине рано или поздно проиграют, так как даже с помощью союзников по всему земному шару и со сверхсовременным оружием им не победить Российскую армию. Такое заявление сделал глава департамента военных внешних дел Минобороны КНДР, комментируя американские поставки Киеву ракет ATACMS.

"Недавно был предан гласности факт, что США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а внушат только безрассудную конфронтационную истерику властям Зеленского. <...> Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени", — подчеркнули в Минобороны КНДР.