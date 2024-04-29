Минобороны КНДР предрекло США разгром на Украине даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ
Минобороны КНДР: Тайные поставки ATACMS не спасут США от поражения на Украине
Ракеты ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
США на Украине рано или поздно проиграют, так как даже с помощью союзников по всему земному шару и со сверхсовременным оружием им не победить Российскую армию. Такое заявление сделал глава департамента военных внешних дел Минобороны КНДР, комментируя американские поставки Киеву ракет ATACMS.
"Недавно был предан гласности факт, что США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а внушат только безрассудную конфронтационную истерику властям Зеленского. <...> Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени", — подчеркнули в Минобороны КНДР.
По сведениям Пхеньяна, ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров были переданы ВСУ в начале марта по личному распоряжению президента США Джо Байдена, однако эта информация не была опубликована. Там напомнили, что в правительстве США до недавних пор занимали пассивную позицию в отношении передачи Киеву вооружения, способного наносить удары по российской территории, однако теперь Вашингтон в полной мере проявил себя как разжигатель войны, заинтересованный в эскалации конфликта.
Ранее в американском Госдепе подтвердили, что негласно вели поставки ракет ATACMS для ВСУ, а соответствующее распоряжение напрямую отдал Байден. В российском Министерстве иностранных дел в свою очередь заявили, что Штаты стремятся накачать Киев вооружением, используя июньский мирный саммит в Швейцарии как ширму для этого. В Кремле же подчеркнули, что Россия достигнет поставленных в рамках специальной военной операции задач и поставки ракет на это не повлияют.