Красиво горят: Появилось видео уничтожения двух машин РСЗО HIMARS

Минобороны России показало кадры уничтожения двух американских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне спецоперации. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кадры уничтожения двух боевых машин РСЗО HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видны обе боевые машины, а также удары, поразившие РСЗО. Ранее в Минобороны сообщили, что помимо двух машин РСЗО HIMARS российскими войсками за минувшие сутки также были уничтожены цех по производству ракет и боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

M142 HIMARS — американский ракетный комплекс на колёсном шасси. Первые установки прибыли на Украину в июне 2022 года. ВСУ, в частности, активно применяют HIMARS при атаках на гражданские объекты на территории новых регионов РФ.