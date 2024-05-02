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2 мая, 11:22

Красиво горят: Появилось видео уничтожения двух машин РСЗО HIMARS

Минобороны показало видео уничтожения двух американских машин РСЗО HIMARS

Минобороны России показало кадры уничтожения двух американских боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне спецоперации. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кадры уничтожения двух боевых машин РСЗО HIMARS. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах видны обе боевые машины, а также удары, поразившие РСЗО. Ранее в Минобороны сообщили, что помимо двух машин РСЗО HIMARS российскими войсками за минувшие сутки также были уничтожены цех по производству ракет и боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

M142 HIMARS — американский ракетный комплекс на колёсном шасси. Первые установки прибыли на Украину в июне 2022 года. ВСУ, в частности, активно применяют HIMARS при атаках на гражданские объекты на территории новых регионов РФ.

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А ранее стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Бердычи ДНР. Кроме того, наши бойцы за минувшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс ДНР.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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