ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и две машины РСЗО HIMARS
За прошедшие сутки российские войска уничтожили две американские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, используемые ВСУ на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Помимо этого, за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах зоны спецоперации (СВО), добавили в Минобороны.
А ранее стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Кроме того, наши бойцы за минувшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в ДНР.
ТАСС / Алексей Коновалов