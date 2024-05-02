ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и две машины РСЗО HIMARS

За прошедшие сутки российские войска уничтожили две американские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, используемые ВСУ на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах зоны спецоперации (СВО), добавили в Минобороны.