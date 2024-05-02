ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 380 военных в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США", — отметили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ на этом участке отразили десять контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, а также 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад противника. Это произошло у Ленинского, Новокалинова, Очеретина, Соловьёва, Семёновки и Нетайлова в ДНР.