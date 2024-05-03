Группировка "Центр" обратила в пепел ещё один танк Abrams в зоне СВО
Американский танк M1 Abrams на выставке трофейной техники из стран НАТО перед Музеем Победы на Поклонной горе. Обложка © Андрей Любимов / РБК / ТАСС
Российские подразделения уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) очередной танк Abrams американского производства. На этот раз отличились бойцы российской группировки войск "Центр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 3 мая.
За прошедшие сутки данные подразделения отразили десять контратак противника и улучшили тактическое положение. Украинская армия потеряла за последние 24 часа до 360 военных, уточнили в российском военном ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты впервые отбуксировали с поля боя на Авдеевском направлении подбитый из ПТРК М1 Abrams. В Министерстве обороны поделились видео, на котором российские военные уничтожают американскую машину. Чтобы оттащить её, военным пришлось сначала провести разведку для обеспечения безопасности операции.