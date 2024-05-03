Группировка "Центр" обратила в пепел ещё один танк Abrams в зоне СВО

Российские подразделения уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) очередной танк Abrams американского производства. На этот раз отличились бойцы российской группировки войск "Центр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 3 мая.

За прошедшие сутки данные подразделения отразили десять контратак противника и улучшили тактическое положение. Украинская армия потеряла за последние 24 часа до 360 военных, уточнили в российском военном ведомстве.