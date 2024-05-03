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3 мая, 15:12

Группировка "Центр" обратила в пепел ещё один танк Abrams в зоне СВО

Американский танк M1 Abrams на выставке трофейной техники из стран НАТО перед Музеем Победы на Поклонной горе. Обложка © Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Американский танк M1 Abrams на выставке трофейной техники из стран НАТО перед Музеем Победы на Поклонной горе. Обложка © Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Российские подразделения уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) очередной танк Abrams американского производства. На этот раз отличились бойцы российской группировки войск "Центр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 3 мая.

За прошедшие сутки данные подразделения отразили десять контратак противника и улучшили тактическое положение. Украинская армия потеряла за последние 24 часа до 360 военных, уточнили в российском военном ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты впервые отбуксировали с поля боя на Авдеевском направлении подбитый из ПТРК М1 Abrams. В Министерстве обороны поделились видео, на котором российские военные уничтожают американскую машину. Чтобы оттащить её, военным пришлось сначала провести разведку для обеспечения безопасности операции.

Марина Калегина
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