Тульские десантники разнесли миномётный расчёт ВСУ, мешавший штурмовикам МО РФ показало работу наших артиллеристов, уничтоживших позиции ВСУ у Раздоловки 4 мая, 15:03 Тульские десантники накрыли миномётный расчёт ВСУ на Северском направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Артиллерийские расчёты десантников из Тульской области уничтожили украинских миномётчиков на Северском направлении, которые не давали нашим штурмовикам приблизиться к вражеским позициям у Раздоловки. Минобороны РФ поделилось кадрами работы артиллеристов ВС РФ.

Тульские десантники накрыли миномётный расчёт ВСУ на Северском направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 тульских десантников накрыли миномётный расчёт и личный состав ВСУ на Северском направлении", — отметили в ведомстве.

Сначала опорный пункт с солдатами и миномётчиками ВСУ обнаружили российские разведчики. Враг вёл оттуда постоянный огонь, не позволяющий нашим штурмовым отрядам подобраться к Раздоловке. Получив от разведки координаты противника, тульские военнослужащие нанесли удар с расстояния 10 километров, подавив вражеские огневые точки и ликвидировав пехоту ВСУ, засевшую в окопах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне специальной военной операции. В нанесении удара отличились операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр".

Авторы Татьяна Миссуми