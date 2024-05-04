За эту неделю на линии боевого соприкосновения 14 солдат Вооружённых сил Украины сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих", — рассказали в военном ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пришёл в бешенство после того, как несколько десантников ВСУ сдались в плен на Авдеевском направлении. Такой путь решили выбрать солдаты из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. По словам военных экспертов, это "крупное событие".