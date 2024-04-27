На Западе рассказали, что привело в бешенство главкома ВСУ Сырского
Меркурис: Сырский был в бешенстве из-за сдачи в плен военных 25-й бригады ВСУ
Александр Сырский. Обложка © TACC / AP
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пришёл в бешенство после того, как несколько элитных украинских десантников сдались в плен на Авдеевском направлении. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём ютуб-канале.
Он напомнил, что около двух недель назад в районе населённого пункта Водяное в плен сдались солдаты из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Аналитик назвал это "крупным событием". Кстати, 13 апреля факт пленения украинских бойцов подтвердили и в Минобороны России.
"Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — заявил Меркурис.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что за прошедшую неделю в плен ВС РФ сдались чуть менее 30 бойцов ВСУ. Недавно в ДНР высказали мнение, что процесс сдачи украинских военнослужащих можно простимулировать с помощью проведения демократических реформ той части российских законов, которая касается военнопленных.