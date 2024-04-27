На Западе рассказали, что привело в бешенство главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пришёл в бешенство после того, как несколько элитных украинских десантников сдались в плен на Авдеевском направлении. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём ютуб-канале.

Он напомнил, что около двух недель назад в районе населённого пункта Водяное в плен сдались солдаты из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Аналитик назвал это "крупным событием". Кстати, 13 апреля факт пленения украинских бойцов подтвердили и в Минобороны России.