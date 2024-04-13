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13 апреля, 16:03

Появилось видео, как элитные десантники ВСУ сдаются в плен российским войскам под Авдеевкой

МО опубликовало видео, как десантники ВСУ сдаются в плен ВС РФ под Авдеевкой

Сдавшиеся в плен российским войскам элитные десантники ВСУ отметили плохое планирование боевых действий и низкую подготовку своих командиров. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео, как украинские военные добровольно сложили оружие и сдались в плен ВС России.

Кадры, как военные ВСУ сдаются в плен ВС России. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам десантников ВСУ, командиры использовали их как пушечное мясо и не считались с колоссальными потерями на фронте. Пленный украинский военнослужащий 25-й бригады ВСУ Валерий добавил, что руководство бросает бойцов на погибель, как отработанный материал, а само при этом находится где-то в стороне.

Военнопленные ВСУ рассказали, как их бросили командиры под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России

"Попал в плен. И благодаря этому я остался живой, что меня не расстреляли [свои]", — подчеркнул другой военнопленный ВСУ.

Более 20 украинских военных сдались в плен на прошлой неделе
Более 20 украинских военных сдались в плен на прошлой неделе

Напомним, 13 апреля Минобороны РФ сообщило, что девять десантников элитной бригады ВСУ сдались в плен ВС России под Авдеевкой. Украинские военнопленные отметили отсутствие ожидаемого подкрепления. Также они указали на достойное отношение российских бойцов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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