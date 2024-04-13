Появилось видео, как элитные десантники ВСУ сдаются в плен российским войскам под Авдеевкой
МО опубликовало видео, как десантники ВСУ сдаются в плен ВС РФ под Авдеевкой
Сдавшиеся в плен российским войскам элитные десантники ВСУ отметили плохое планирование боевых действий и низкую подготовку своих командиров. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео, как украинские военные добровольно сложили оружие и сдались в плен ВС России.
Кадры, как военные ВСУ сдаются в плен ВС России. Видео © Telegram / Минобороны России
По словам десантников ВСУ, командиры использовали их как пушечное мясо и не считались с колоссальными потерями на фронте. Пленный украинский военнослужащий 25-й бригады ВСУ Валерий добавил, что руководство бросает бойцов на погибель, как отработанный материал, а само при этом находится где-то в стороне.
Военнопленные ВСУ рассказали, как их бросили командиры под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России
"Попал в плен. И благодаря этому я остался живой, что меня не расстреляли [свои]", — подчеркнул другой военнопленный ВСУ.
Напомним, 13 апреля Минобороны РФ сообщило, что девять десантников элитной бригады ВСУ сдались в плен ВС России под Авдеевкой. Украинские военнопленные отметили отсутствие ожидаемого подкрепления. Также они указали на достойное отношение российских бойцов.
Telegram / Минобороны России