Появилось видео, как элитные десантники ВСУ сдаются в плен российским войскам под Авдеевкой

Сдавшиеся в плен российским войскам элитные десантники ВСУ отметили плохое планирование боевых действий и низкую подготовку своих командиров. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео, как украинские военные добровольно сложили оружие и сдались в плен ВС России.

Кадры, как военные ВСУ сдаются в плен ВС России. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам десантников ВСУ, командиры использовали их как пушечное мясо и не считались с колоссальными потерями на фронте. Пленный украинский военнослужащий 25-й бригады ВСУ Валерий добавил, что руководство бросает бойцов на погибель, как отработанный материал, а само при этом находится где-то в стороне.

Военнопленные ВСУ рассказали, как их бросили командиры под Авдеевкой. Видео © Telegram / Минобороны России

"Попал в плен. И благодаря этому я остался живой, что меня не расстреляли [свои]", — подчеркнул другой военнопленный ВСУ.