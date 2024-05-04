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4 мая, 07:19

Шойгу лично прикрепил "Золотые Звёзды" на грудь героев СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично прикрепил на грудь медали "Золотая Звезда" Героя России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Генерал армии поздравил их и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Шойгу лично прикрепил "Золотые Звёзды" на грудь героев СВО. Видео © Минобороны РФ

"Страна, президент России высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчинённых, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и, самое главное, в стремлении к победе", — подчеркнул министр обороны.

Один из героев — младший сержант из Тувы, который вместе с товарищами взял важный рубеж, а также вынес двух раненых боевых товарищей на себе в безопасное место и передал эвакуационной группе.

Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" двум офицерам, отличившимся в зоне СВО
Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" двум офицерам, отличившимся в зоне СВО

А ранее Life.ru писал, что Шойгу вручил "Золотую Звезду" генералу Андрею Мордвичёву за освобождение Авдеевки. Министр обороны также поблагодарил военнослужащего за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на службе.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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