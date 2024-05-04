Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично прикрепил на грудь медали "Золотая Звезда" Героя России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Генерал армии поздравил их и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Шойгу лично прикрепил "Золотые Звёзды" на грудь героев СВО. Видео © Минобороны РФ

"Страна, президент России высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчинённых, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и, самое главное, в стремлении к победе", — подчеркнул министр обороны.

Один из героев — младший сержант из Тувы, который вместе с товарищами взял важный рубеж, а также вынес двух раненых боевых товарищей на себе в безопасное место и передал эвакуационной группе.