Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 11:19

ВС России поразили цех производства твёрдого ракетного топлива ВСУ

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

За минувшие сутки ВС России поразили цех производства твёрдого ракетного топлива ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Были у Армии РФ и другие цели.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены <...> склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", — рассказали в ведомстве.

А средства ПВО сбили 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь чешских реактивных снарядов для РСЗО Vampire.

Российские военные освободили Очеретино в ДНР
Российские военные освободили Очеретино в ДНР

Ранее ВСУ потеряли до 305 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Запад". Также противник лишился двух бронетранспортёров.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров