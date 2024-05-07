За минувшие сутки ВС России поразили цех производства твёрдого ракетного топлива ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Были у Армии РФ и другие цели.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены <...> склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", — рассказали в ведомстве.

А средства ПВО сбили 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь чешских реактивных снарядов для РСЗО Vampire.