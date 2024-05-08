В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области и в Киеве

ВС России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью целью наших войск стал, в частности, город Стрый во Львовской области — районы железнодорожного узла и аэродрома, который готовили для приёма истребителей F-16, а также завода, в чьих ангарах находилась западная техника.

"По сообщениям сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке [узла] и прилегающих складах оживилась как никогда... Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении... После прилёта в стороне КПО (завод кузнечно-прессового оборудования. — Прим. Life.ru) множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", — рассказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".

А в 05:20 прилетело по городу Добротвору Львовской области, где целью стала местная теплоэлектростанция мощностью 150 мегаватт. Агентура доложила: после удара в городе пропало электричество. Глава областной администрации Максим Козицкий уже сообщил о повреждении в регионе двух объектов энергетической инфраструктуры. На месте разгорелись пожары.

Кроме того, досталось и Киеву, где ВС РФ в 05:15 нанесли удары по вагоноремонтному заводу, а уже через 15 минут — в направлении авиационного завода "Антонов". А за полчаса до этого прилёт зафиксировали в Броварском районе области. Лебедев подчеркнул, что взрывную волну ощущали за несколько километров.

В Полтавской области, продолжил подпольщик, были поражены подстанция в Лубнах и теплоэлектроцентраль в Кременчуге. В городе после взрыва пропал свет. А в административном центре региона около 01:30 под удар попал район вертолётного аэродрома 18-й бригады.

"Местные жители сообщают, что проезд в район Музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Ещё было два прилёта в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", — добавил собеседник агентства.