На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в пяти областях
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Энергообъекты повреждены в пяти областях страны
Энергетические объекты получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Речь идёт об объектах генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Повреждения также зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Комментариев от местной власти на этот счёт не поступало.
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