На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в пяти областях

Энергетические объекты получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Речь идёт об объектах генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Повреждения также зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области.