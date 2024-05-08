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8 мая, 04:53

На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в пяти областях

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Энергообъекты повреждены в пяти областях страны

Энергетические объекты получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Речь идёт об объектах генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Повреждения также зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Сумах после взрыва наблюдаются перебои со светом
В Сумах после взрыва наблюдаются перебои со светом

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Комментариев от местной власти на этот счёт не поступало.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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