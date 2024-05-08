В Киеве и двух областях Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Незалежной звучит воздушная тревога.
Что послужило их причиной, неизвестно. Местные власти ситуацию не комментировали.
Ранее в городе Черноморске Одесской области прогремела серия взрывов. Что послужило их причиной, также неизвестно, дополнительно о происшествиях в населённом пункте не сообщалось.
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