В Киеве и двух областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Незалежной звучит воздушная тревога.

Что послужило их причиной, неизвестно. Местные власти ситуацию не комментировали.