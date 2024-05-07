Серия взрывов прогремела под Одессой, сообщают СМИ

В городе Черноморске Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Детали случившегося пока не приводятся. Местные власти произошедшее пока никак не комментировали. Сейчас в Одесской, а также Днепропетровской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.