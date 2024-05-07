Серия взрывов прогремела под Одессой, сообщают СМИ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске Одесской области
В городе Черноморске Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Детали случившегося пока не приводятся. Местные власти произошедшее пока никак не комментировали. Сейчас в Одесской, а также Днепропетровской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили западные ракеты на складе под Одессой. Также были уничтожены цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников.
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