"Есть шакалы, которые нам мешают": Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае

России в этом месяце нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги". Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров высказался о ситуации в зоне СВО. Видео © Life.ru

"Есть шакалы, которые нам мешают. <...> Надо приучить этих шакалов к нормальной жизни. Тогда только они оставят нас нормально жить", — высказался в беседе с Life.ru чеченский лидер после церемонии инаугурации президента Владимира Путина.