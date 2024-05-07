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7 мая, 11:15

"Есть шакалы, которые нам мешают": Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае

Кадыров: В мае ВС России нужно взять Одессу и Харьков

России в этом месяце нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги". Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров высказался о ситуации в зоне СВО. Видео © Life.ru

"Есть шакалы, которые нам мешают. <...> Надо приучить этих шакалов к нормальной жизни. Тогда только они оставят нас нормально жить", — высказался в беседе с Life.ru чеченский лидер после церемонии инаугурации президента Владимира Путина.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Это депутаты, сенаторы, а также члены правительства, Администрации Президента РФ, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.

"Одесса следующая": Отставной майор ВСУ предупредил украинцев о новых планах России
"Одесса следующая": Отставной майор ВСУ предупредил украинцев о новых планах России
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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