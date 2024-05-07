"Есть шакалы, которые нам мешают": Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае
Кадыров: В мае ВС России нужно взять Одессу и Харьков
России в этом месяце нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги". Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров высказался о ситуации в зоне СВО. Видео © Life.ru
"Есть шакалы, которые нам мешают. <...> Надо приучить этих шакалов к нормальной жизни. Тогда только они оставят нас нормально жить", — высказался в беседе с Life.ru чеченский лидер после церемонии инаугурации президента Владимира Путина.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Это депутаты, сенаторы, а также члены правительства, Администрации Президента РФ, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.
Кадр из видео Life.ru