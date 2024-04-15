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15 апреля, 14:49

"Одесса следующая": Отставной майор ВСУ предупредил украинцев о новых планах России

Отставной майор ВСУ Лапин: После Харькова ВС РФ начнут бить по энергетике Одессы

После ударов по энергетической инфраструктуре Харькова Россия начнёт атаковать цели в Одессе. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

"У нас Одесса следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

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Что касается высказанной, в частности, властями Литвы идеи о передаче Украине энергооборудования, то майор счёл это слишком дорогой и долгой затеей. По его словам, российские ракеты дешевле и прилетят быстрее, чем оно будет доставлено.

Напомним, Министерство энергетики Литвы предложило разобрать закрытые теплоэлектростанции (ТЭС) на запчасти и передать оборудование с них Украине. Планируется, что оно станет "донором" для энергосистемы Незалежной.

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Ранее в николаевском подполье раскрыли некоторые цели для ударов ВС РФ на Украине в ночь на 14 апреля. По словам его координатора Сергея Лебедева, наши войска атаковали в том числе подстанцию в Харькове. В городе наблюдались перебои со светом.

Обложка ©

Unsplash / Alexey Savchenko

Матвей Константинов
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