"Одесса следующая": Отставной майор ВСУ предупредил украинцев о новых планах России

После ударов по энергетической инфраструктуре Харькова Россия начнёт атаковать цели в Одессе. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

"У нас Одесса следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Что касается высказанной, в частности, властями Литвы идеи о передаче Украине энергооборудования, то майор счёл это слишком дорогой и долгой затеей. По его словам, российские ракеты дешевле и прилетят быстрее, чем оно будет доставлено.

Напомним, Министерство энергетики Литвы предложило разобрать закрытые теплоэлектростанции (ТЭС) на запчасти и передать оборудование с них Украине. Планируется, что оно станет "донором" для энергосистемы Незалежной.