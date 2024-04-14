На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры под Харьковом

В Харьковской области повреждена энергетическая инфраструктура после взрывов, было обесточено оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Украинский телеканал "Общественное" в ночь на 14 апреля сообщал, что на фоне воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. Кроме того, по сведениям министерства, также после взрывов в Днепропетровской области повредилось оборудование на высоковольтной линии, а в Черниговской области без электроэнергии остался один населённый пункт.

Вместе с тем в Одесской области загорелось оборудование на нескольких высоковольтных подстанциях. Очаг возгорания удалось ликвидировать, без света находились четыре населённых пункта, уточнили в Минэнерго страны. Однако о причинах пожара не сообщается, так же как и о том, о каких объектах именно идёт речь.