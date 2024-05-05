Российская Армия уничтожила западные ракеты на складе под Одессой

Российская Армия в ходе спецоперации на Украине уничтожила в районе Одессы склад с западными ракетами, а также цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ об успехах военных за минувшие сутки.

"Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населённого пункта Козютовка Харьковской области", — информирует ведомство.

Под российские удары на этом направлении также попали склад топлива 218-го объединённого центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотников. Российские силы за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 108 районах.