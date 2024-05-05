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5 мая, 10:30

Российская Армия уничтожила западные ракеты на складе под Одессой

МО РФ: Склад западного ракетного вооружения уничтожен в районе Одессы

Российская Армия в ходе спецоперации на Украине уничтожила в районе Одессы склад с западными ракетами, а также цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ об успехах военных за минувшие сутки.

"Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населённого пункта Козютовка Харьковской области", — информирует ведомство.

Под российские удары на этом направлении также попали склад топлива 218-го объединённого центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотников. Российские силы за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 108 районах.

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Ранее Life.ru писал, что в нескольких городах Украины прогремели взрывы. По информации местных СМИ, конкретно в Одессе их было два.

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Telegram / Полиция Украины

Андрей Бражников
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