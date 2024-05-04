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4 мая, 12:41

Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Николаевской области

В нескольких городах Украины прогремели взрывы. Об этом в телеграм-канале пишет издание "Политика страны".

Дым после взрыва в Одессе. Видео © Telegram / Одесса-инфо

"Пишут о взрывах в Одессе. <...> Сообщают о взрывах в Николаевской области. <...> Взрывы в Харькове. Удар по Харькову подтвердил мэр Игорь Терехов", — говорится в публикациях телеграм-канала.

Взрыв в Одессе. Фото © Telegram / Типичная Одесса

Взрыв в Одессе. Фото © Telegram / Типичная Одесса

Местные паблики пишут, что взрывов в Одессе было два. Судя по информации на официальном ресурсе по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области

Ранее Life.ru сообщал о том, как на складе "Новой почты" в Одессе произошло сильное возгорание. В помещении хранились техника и боеприпасы ВСУ, что подтверждалось детонацией содержимого, которая продолжалась ещё долгое время после удара. Местные телеграм-каналы утверждают, что пожар начался после прилёта. В "Новой почте" подтвердили факт пожара и заявили об отсутствии погибших и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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