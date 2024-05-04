Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Николаевской области

В нескольких городах Украины прогремели взрывы. Об этом в телеграм-канале пишет издание "Политика страны".

Дым после взрыва в Одессе. Видео © Telegram / Одесса-инфо

"Пишут о взрывах в Одессе. <...> Сообщают о взрывах в Николаевской области. <...> Взрывы в Харькове. Удар по Харькову подтвердил мэр Игорь Терехов", — говорится в публикациях телеграм-канала.

Взрыв в Одессе. Фото © Telegram / Типичная Одесса

Местные паблики пишут, что взрывов в Одессе было два. Судя по информации на официальном ресурсе по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога.